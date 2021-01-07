Ведущие соцсети заблокировали аккаунты Трампа

Социальные сети Facebook, Twitter, Instagram и YouTube заморозили аккаунты действующего президента США Дональда Трампа из-за его видеообращения к своим сторонникам, которые устроили многочисленную акцию протеста у Капитолия в Вашингтоне.

Twitter заблокировал аккаунт президента на 12 часов, Instagram и Facebook — на 24 часа. Модераторы соцсетей сообщили, что видеообращение Трампа нарушает их корпоративные правила.

В своем обращении президент США заявил, что избранный глава государства Джозеф Байден «украл у него победу», передает РИА Новости. Позже Трамп призвал в соцсетях сторонников не устраивать беспорядки и расходиться по домам.

«События в США в очередной раз показывают силу социальных сетей как инструментов воздействия на массы. Несколько твитов — и толпа штурмует Капитолий. Можно с большой долей уверенности сказать, что не будь у проигравшего президента независимого доступа к огромной аудитории, этих событий не было бы», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Антон Горелкин.

Хотя Трамп напрямую не призывал к штурму, его аккаунты в Facebook и Twitter заблокированы. И это, пожалуй, первый раз, когда я считаю блокировку политика правильной. Необдуманные заявления уходящего президента уже привели к человеческим жертвам. И от греха подальше хорошо бы ему помолчать, пока беспорядки не улягутся, — подчеркнул парламентарий.

Накануне протестующие против итогов президентских выборов в США ворвались в здание Капитолия. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается, что в ходе столкновения с силовиками погибли четыре человека.

