В Госдуме предрекли скорую передачу власти в США

Слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что вице-президент Камала Харрис умнее его, могут быть предвестником скорой смены власти в США.

Такое предположение сделала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Напомним, накануне Байден признался, что Харрис умнее его, представляя вице-президента сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты.

Камала Харрис. © Store norske leksikon

«Никогда еще глава американского государства не сравнивал себя с вице-президентом подобным образом, — отметила Панина в интервью „РИА Новости“. — Возможно, это еще один признак того, что процесс передачи власти от Байдена к Харрис стартует уже в самое ближайшее время».

Депутат полагает, что такое самокритичное высказывание Байдена «связано не только с трезвой оценкой интеллектуальных способностей, но, возможно, и с запоздалым сожалением из-за непозволительных высказываний в адрес президента России».

Ранее в интервью телеканалу ABC президент США дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Байден также заявил, что российского лидера будут ждать последствия, если окажется, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2020 году.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья своему американскому коллеге и вспомнил детскую присказку «Кто как обзывается, тот так и называется».