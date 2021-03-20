Воспитательница детдома отказалась отдавать взятые в долг у сироты деньги

Даже после решения суда воспитательница ярославского детдома не стала возвращать 320 тысяч рублей, которые она взяла в долг у девочки-сироты, которую удочерила.

Женщина попросила приемную дочь снять с ее специального счета все накопленные деньги, но отдавать эти деньги она отказалась.

Тогда обманутая девушка обратилась в суд.

Как сообщает 161.ru, в ходе судебного процесса ответчица отрицала необходимость возврата денег своей приемной дочери. При этом ни одного доказательства, почему она не должна этого делать, она не предоставила, рассказал адвокат истицы.

С сентября прошлого года воспитательница выплатила только 12 тысяч рублей.

Она в свою очередь намерена подать в суд на приемную дочь за клевету. «Уже больше года это существо, которое проживало в моем доме и пользовалось всеми моими благами, позорит мое имя, — цитирует ее издание. — Мне она деньги перевела, чтобы скрыть от своих родственников».

Ранее сообщалось, что башкирские чиновники отказали девятилетнему Стасу Гайнуллову и его родственникам в президентской выплате, несмотря на то, что его скончавшаяся мать работала с больными коронавирусом. Мальчику полагается 2,7 миллиона рублей, однако экспертная комиссия не смогла установить причинно-следственную связь заболевания коронавирусом с профессиональной деятельностью его мамы Елены Гайнулловой.