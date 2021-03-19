Набиуллина сообщила, когда экономика вернется к докризисному уровню
- 19 марта 2021, 16:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российская экономика должна выйти на докризисный уровень до конца нынешнего года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Она выразила надежду, что экономический рост продолжится.
По ее прогнозам, инфляция в России начнет снижаться в апреле. В настоящее время наблюдаются ее пиковые значения, отметила глава ЦБ.
В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора Набиуллина сообщила, что прогноз по росту ВВП будет уточнен на опорном заседании 23 апреля.
Ранее стало известно, что в 2020 году ВВП РФ снизился на 3,1%.
Центробанк ожидает, что в 2021 году рост ВВП РФ составит 3−4%, в 2022 году — 2,5−3,5%, а в 2023 году — 2−3%, отмечает «Интерфакс».
В сентябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2021 году на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.
По мнению опрошенных агентством экспертов, в 2021 году восстановительный рост экономики составит 2,8%, а в 2022 году — 2,1%.
Набиуллина также допустила продление программы льготной ипотеки в ряде регионов России до конца года, пишет ФАН.
Недавно глава Центробанка предложила отменить программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках в большей части страны, продлив ее действие еще на какое-то время лишь в 24 регионах РФ — там, где пока не наблюдается «негативных эффектов».
Как писал ранее ridus.ru, Банк России принял решение повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018 года — на 0,25% до 4,5%.
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