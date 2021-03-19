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Набиуллина сообщила, когда экономика вернется к докризисному уровню

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© Авилов Александр/Агентство «Москва»

© Авилов Александр/Агентство «Москва»

Российская экономика должна выйти на докризисный уровень до конца нынешнего года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она выразила надежду, что экономический рост продолжится.

По ее прогнозам, инфляция в России начнет снижаться в апреле. В настоящее время наблюдаются ее пиковые значения, отметила глава ЦБ.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора Набиуллина сообщила, что прогноз по росту ВВП будет уточнен на опорном заседании 23 апреля.

Ранее стало известно, что в 2020 году ВВП РФ снизился на 3,1%.

Центробанк ожидает, что в 2021 году рост ВВП РФ составит 3−4%, в 2022 году — 2,5−3,5%, а в 2023 году — 2−3%, отмечает «Интерфакс».

В сентябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2021 году на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.

По мнению опрошенных агентством экспертов, в 2021 году восстановительный рост экономики составит 2,8%, а в 2022 году — 2,1%.

Набиуллина также допустила продление программы льготной ипотеки в ряде регионов России до конца года, пишет ФАН.

Недавно глава Центробанка предложила отменить программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках в большей части страны, продлив ее действие еще на какое-то время лишь в 24 регионах РФ — там, где пока не наблюдается «негативных эффектов».

Как писал ранее ridus.ru, Банк России принял решение повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018 года — на 0,25% до 4,5%.

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