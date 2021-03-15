Ученые назвали четыре способа снизить риск образования тромбов

Чтобы уменьшить риск образования тромбов, британские специалисты предлагают четыре способа.

Установлено, что тромбы образуются, когда тромбоциты пытаются восстановить поврежденные кровеносные сосуды и в результате закупоривают их, препятствуя потере большего количества крови.

Зачастую тромбы могут представлять большую опасность для здоровья и жизни человека.

Поскольку образованию тромбов способствует малоподвижный образ жизни, эксперты советуют сгибать ноги и двигать ступнями, благодаря чему кровоток улучшится.

Курение также влияет на образования тромбов, так как вызывает повреждение сосудов и заставляет тромбоциты больше слипаться. Снизить риск свертывания крови люди могут, бросив курить, приводит мнение специалистов Express.

Тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии может развиться и у людей с избыточным весом. Эксперты полагают, что повышенный уровень жира мешает току крови по венам, изменяет ее состав и способствует воспалению.

Кроме того, предрасположенность к появлению тромбов может возникнуть и у тех, кто не страдает ожирением, пишет издание. Им специалисты советуют больше тренироваться, поскольку физические упражнения улучшают кровоток и в целом оказывают положительное влияние на организм.

Как недавно выяснилось, образованию тромбов может способствовать и вакцина от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. В Австрии после прививки 49-летняя медсестра скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Тромбы были также обнаружены в Норвегии у трех медиков, привившихся вакциной AstraZeneca.