В Норвегии госпитализировали трех медиков, привившихся вакциной AstraZeneca

После вакцинации препаратом от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca трое медиков в Норвегии были госпитализированы.

У них были обнаружены тромбы.

Как сообщает газета Aftenposten, у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca, образовались тромбы.

«Они проходят лечение в стационаре», — подтвердил эту информацию Норвежский институт здравоохранения.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca, отметив, что пока нет указаний на то, что вакцинация привела к осложнениям, которые не указаны в качестве побочных эффектов. В настоящее время проводится расследование всех подозрительных случаев, подчеркнули в агентстве.

Напомним, 2 марта Надзорная служба Австрии распространила доклад, в котором сообщается о 41 случае смерти людей, произошедшем после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer — BioNTech. При этом отмечалось, что связь с препаратом пока не установлена.

До этого власти Норвегии и Германии сообщали, что более 30 человек умерли после вакцинации препаратом от коронавируса Comirnaty, разработанным американской фармкомпанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Как писал ridus.ru, в Австрии частично приостановлена вакцинация препаратом AZD1222 (CoviShield) от фрамкомпании AstraZeneca и Оксфордского университета после того как после прививки один человек умер и один тяжело заболел. По данным местных СМИ, после прививки 49-летняя медсестра умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.

В ходе посещения бывшего концлагеря «Маутхаузен» в Австрии член партии «Альтернатива для Германии» Штефан Бауэр из Баварии сравнил применение вакцин от COVID-19 Pfizer — BioNTech и AstraZeneca с действием отравляющего газа «Циклон Б», который нацисты применяли для массового уничтожения людей.

