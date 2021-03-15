С рейса «Аэрофлота» сняли 29 пассажиров из-за отсутствия справок

На чартерный рейс «Аэрофлота» из Самарканда в Москву не допустили 29 граждан Узбекистана.

У них либо отсутствовали справки о результате теста на COVID-19, либо они были подделаны.

Как сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports, в соцсетях появилось видео, в котором пассажиры спецрейса «Аэрофлота» Самарканд-Москва жаловались на то, что их с него сняли, несмотря на оплаченные билеты.

«Основной причиной отказа российской авиакомпанией в вылете 29 из 131 пассажира было предоставление неполного перечня запрашиваемых документов и их фальсификация», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В Uzbekistan Airports также напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Узбекистана в РФ, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями «Аэрофлота». «Международные аэропорты Узбекистана только предоставляют свои услуги во время прибытия и отправления пассажиров», — уточнили в компании.

Как известно, в настоящее время вылететь из Узбекистана в Россию можно только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документов, подтверждающих необходимость лечения или воссоединения с семьей.

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана заказало России крупную партию вакцины «Спутник V», которая предназначена для узбекских граждан, планирующих вновь отправиться на работу в Россию.

В «Аэрофлоте» недавно предложили ввести новый тариф с «негарантированными» билетами, который позволит авиакомпании самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета, класс обслуживания без учета мнения пассажира. В «Аэрофлоте» считают, что использование «негарантированных» билетов позволит снизить среднюю стоимость перевозки на 2%.