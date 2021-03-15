Минцифры разъяснило проект по предустановке российского ПО на устройства

Проект Минцифры РФ по предустановке российского ПО на устройства предусматривает, что пользователи смогут выбрать российскую поисковую систему.

Такая возможность учтена в поправках в федеральное законодательство от 22 декабря 2020 года.

В ведомстве объяснили, что согласно проекту постановления, на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно, предлагающее пользователю самостоятельно выбрать одну из поисковых систем.

«Среди них будет, в том числе, российская. Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить», — приводятся на сайте ведомства слова замглавы Минцифры РФ Максима Паршина.

В сообщении министерства отмечается, что предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года.

По мнению аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, если власти обяжут производителей смартфонов устанавливать поиск «Яндекса» по умолчанию, то доходы Google упадут. Эксперт убежден, что в этом случае американской компании придется менять стратегию работы на российском рынке.

В перечень отечественных программ, которые обязательно будут предустанавливать на гаджеты с российским ПО, вошли «Мой офис», сервис госуслуг, платежная система «Мир», антивирус Касперского, программы «Яндекса» и сервисы Mail.ru.

Ранее ridus.ru писал о том, что Минцифры предлагает обязать иностранные цифровые платформы выплачивать в российскую казну налоги «за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». В ведомстве убеждены, что налоговыми агентами в России должны стать такие иностранные юридические лица как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие. Эта инициатива должна быть закреплена в федеральном законодательстве.