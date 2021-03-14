Болгария назвала дату открытия туристического сезона

Уже с 1 мая власти Болгарии готовы открыть туристический сезон.

Для иностранных туристов планируется разработать так называемый «зеленый коридор».

Он позволит пересечь границу Болгарии тем, кто уже переболел коронавирусом, прошел вакцинацию или имеет отрицательный тест на COVID-19, сообщил глава болгарского Минздрава Костадин Ангелов.

Как заявила вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова, уже на следующей неделе власти страны утвердят все необходимые противоэпидемические меры для нового курортного сезона.

«Планируем открыть его раньше, уже с 1 мая, что в условиях пандемии нам даст возможность соблюдать требования санитарных властей», — написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что Греция начнет принимать туристов с 14 мая, если позволит эпидемиологическая ситуация. С этого дня могут быть открыты «туристические ворота» не только для путешественников из стран Евросоюза, но и из «третьих стран», к которым относятся Россия, Белоруссия и Украина.

В настоящее время российские туристы могут без ограничений попасть только в Албанию, Доминиканскую Республику, Танзанию, Коста-Рику и Северную Македонию. Для пересечения границы 70 других государств требуется прохождение карантина или отрицательный тест на COVID-19.