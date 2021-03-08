Названы страны, которые туристам можно посещать без ограничений

В настоящее время туристы могут без ограничений попасть только в пять стран: Албанию, Доминиканскую Республику, Танзанию, Коста-Рику и Северную Македонию.

Об этом сообщается в отчете Всемирной туристической организации (UNWTO).

Из-за пандемии коронавируса к февралю 2021 года для иностранцев были закрыты 69 государств. Въезд еще в 73 страны был закрыт частично.

Для пересечения границы 70 государств требуется прохождение карантина или отрицательный тест на COVID-19.

В отчете отмечается, что страны вынуждены были принимать более жесткие меры вплоть до закрытия границ в связи с распространением новых штаммов коронавируса.

«Введение ограничений должно основываться на последних данных и анализах, и постоянно проверяться, чтобы обеспечить безопасный и ответственный перезапуск сектора, от которого зависят миллионы предприятий и работников», — цитирует газета «Известия» главу UNWTO Зураба Пололикашвили.

Как заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, российские туристы не смогут в ближайшие три месяца поехать в Испанию, Францию и Италию. По его словам, визы в страны Шенгена могут начать выдавать летом.

Ранее стало известно, что правительство Таиланда приняло решение сократить длительность обязательного карантина для вакцинированных от коронавируса иностранцев с 14 до 7 дней. Это правило вступает в силу с апреля и касается иностранных граждан, имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в королевство.

С 15 февраля РФ возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. С 8 февраля путешественники из России могут летать в Грецию и Сингапур.

