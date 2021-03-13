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Гинцбург раскрыл продолжительность действия «Спутника V»

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российская вакцина «Спутник V» занимает первую место по качеству среди других выпущенных препаратов от коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, она показала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.

В интервью на YouTube-канале «Соловьев Live» Гинцбург пообещал, что к ноябрю прививку сделают около 70% жителей России.

Он отметил, что на данный момент «Спутником V» привились 7 млн человек. «Прививку получили уже 7 миллионов, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас», — уточнил он.

Ученый также раскрыл продолжительность действия «Спутника V». По его расчетам, она может составлять свыше двух лет, пишет ФАН.

© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Кроме того, Гинцбург сообщил, что уже практически готова к применению вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V». Он обратил внимание, что продолжительность действия «Спутник лайт» будет меньше, чем у «Спутника V», однако применение этой версии вакцины позволит значительно снизить число смертельных и тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, а также разгрузить системы здравоохранения в других странах.

Ранее в Депздраве Москвы рассказали, что прививки от коронавирусной инфекции уже сделали 600 тысяч жителей столицы.

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