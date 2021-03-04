Депздрав Москвы назвал число привитых от COVID-19 жителей столицы

Прививки от коронавирусной инфекции уже сделали 600 тысяч москвичей, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Однако в ведомстве затруднились назвать общую долю жителей столицы, имеющих антитела к COVID-19, учитывая тех, кто уже переболел и не делал прививку.

В Депздраве предупредили, что даже привитые и переболевшие граждане могут быть переносчиками коронавируса вне зависимости от уровня антител.

«Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от самого заболевания. Но вакцинированный и переболевший человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен», — рассказали ФАН в пресс-службе, подчеркнув, что ограничительные меры необходимо соблюдать вплоть до формирования популяционного иммунитета.

Ранее сообщалось, что в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник лайт». Ее планируют использовать для вакцинирования молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, а также для ревакцинации тех, у кого после болезни или ранее сделанной прививки снизился уровень антител. По оценке директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбург, «Спутник Лайт» действует «от силы пять месяцев».

В свою очередь главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ академик РАН Николай Брико предрек миру новую пандемию и призвал россиян продолжать соблюдать COVID-ограничения, в том числе носить средства индивидуальной защиты. По его словам, даже вакцинированные люди могут быть переносчиками коронавируса.

Как сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, на данный момент иммунитет к коронавирусу имеют всего лишь 6% россиян.