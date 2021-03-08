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Немецкий политик сравнил вакцины AstraZeneca и BioNTech с газом «Циклон Б»

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В ходе посещения бывшего концлагеря «Маутхаузен» в Австрии член партии «Альтернатива для Германии» Штефан Бауэр из Баварии сравнил применение вакцин от COVID-19 Pfizer — BioNTech и AstraZeneca с действием отравляющего газа «Циклон Б», который нацисты применяли для массового уничтожения людей.

Бауэр выразил надежду, что страшные времена концлагерей больше никогда не повторятся, и никто не будет строить подобные сооружения «для людей, отказывающихся от вакцинации или не желающих сдавать тесты».

Политик заявил, что Германии не нужен новый «Циклон Б», будь то AstraZeneca или BioNTech.

«Нет, нам такого не надо», — цитирует его газета Bild.

Это высказывание возмутило министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера. «Сравнение вакцины от COVID-19 с ядом, убившим миллионы людей, не просто распространяет теории заговора, это отвратительно и преступно», — приводит его слова издание.

Он подчеркнул, что подобные заявления абсолютно недопустимы, и пообещал немедленно подать заявление о возбуждении уголовного дела в соответствующую прокуратуру. «Так же, как это было в случае с демонстрациями в Вене», — объяснил Нехаммер.

© flickr.com / U.S. Secretary of Defense

© flickr.com / U.S. Secretary of Defense

Ранее стало известно, что 8 марта в некоторых регионах Германии начали смягчать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Свою работу возобновили музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады.

Недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что с 8 марта власти федеральных земель могут самостоятельно принимать решения о послаблении ограничений. При этом общенациональный карантинный режим в стране продлен до 28 марта.

Напомним, 2 марта Надзорная служба Австрии распространила доклад, в котором сообщается о 41 случае смерти людей, произошедшем после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer — BioNTech. При этом отмечалось, что связь с препаратом пока не установлена.

До этого власти Норвегии и Германии сообщали, что более 30 человек умерли после вакцинации препаратом от коронавируса Comirnaty, разработанным американской фармкомпанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Как писал ridus.ru, в Австрии частично приостановлена вакцинация препаратом AZD1222 (CoviShield) от фрамкомпании AstraZeneca и Оксфордского университета после того как после прививки один человек умер и один тяжело заболел. По данным местных СМИ, после прививки 49-летняя медсестра умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.

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