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Климатолог прокомментировал гипотезу ученых о шестимесячном лете

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© pixabay.com

© pixabay.com

Предположение китайских ученых о том, что к 2100 году летний период в Северном полушарии может достичь шести месяцев, прокомментировал геофизик и метеоролог Сергей Смышляев.

Он посоветовал не делать поспешных выводов.

По его словам, подобное развитие событий маловероятно.

«Если такое случится, то, конечно, это нанесет значительный вред», — сказал Смышляев в беседе с ФАН.

Кроме того, он предположил, что шестимесячное лето — не единственно возможный итог изменения климатических условий на планете.

Эксперт считает, что ученые из КНР, вероятнее всего, рассмотрели один из сценариев, однако их может быть множество. «Этот сценарий предполагает совсем уж экстремальный исход. Это одна из возможных гипотез», — отметил климатолог.

© pixabay.com

© pixabay.com

Как отмечает издание, китайские специалисты сделали свои выводы по результатам анализа климатических записей периода с 1952 по 2011 года.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск заявил, что человечество ждет новый всемирный потоп, если лидеры разных государств, а также рядовые граждане не будут принимать действенные меры для борьбы с глобальным потеплением.

В свою очередь спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что изменения климата реально угрожают глобальной безопасности и стабильности.

Примечательно, что одним из первых значимых действий Джозефа Байдена на посту президента Соединенных Штатов стало возвращение страны в рамки Парижского соглашения по климату. Соответствующий указ вступил в силу 19 февраля.

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