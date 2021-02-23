В США назвали реальную угрозу глобальной безопасности

Изменения климата реально угрожают глобальной безопасности и стабильности, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, он призвал принять срочное и коллективное решение по данному вопросу.

По его словам, изменение климата касается безопасности в сферах экономики, энергетики и продуктовой безопасности каждой страны. Керри добавил, что вызванная климатическими изменениями миграция грозит возникновением конфликтов, подрывом мировой стабильности и новым гуманитарным кризисом.

«Поэтому обсуждение климата здесь, в Совете безопасности, является жизненно необходимым», — цитирует его «РИА Новости»

Спецпредставитель президента США призвал «делать больше, чем просто говорить о связанных с климатом рисках безопасности». Он также обратил внимание на необходимость создания мощной системы предупреждения.

«Принимая решения во всех сферах как публичного, так и частного секторов, мы должны отдавать первоочередное значение климатическому кризису, — подчеркнул Керри. — Мы должны добиться того, чтобы первой реакцией на эти проблемы было сотрудничество, а не конфронтация».

Как писал ранее ridus.ru, между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили вопросы, связанные с Парижским соглашением по климату. Глава МИД РФ приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования.

Примечательно, что одним из первых значимых действий Джозефа Байдена на посту президента Соединенных Штатов стало возвращение страны в рамки Парижского соглашения по климату. Соответствующий указ вступил в силу 19 февраля.

Напомним, Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату в 2019 году. Он заявил тогда, что документ тормозит развитие американской экономики. Парижское климатическое соглашение было подписано 12 декабря 2015 года. Его участники договорились сделать все необходимое, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса к 2100 году. За уровень отсчета взяты показатели «доиндустриальной» эпохи.