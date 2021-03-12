Стало известно, какой будет погода в Москве на следующей неделе

В воскресенье, 14 марта, москвичей ожидает оттепель.

Температура воздуха поднимется до 4−6 градусов тепла.

Кроме того, погода будет спокойной и мягкой всю следующую неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель. Существенных осадков не ожидается», — рассказал он «Интерфаксу».

© Александр Щербак/ТАСС

При этом синоптик предупредил, что в субботу, 13 марта, в столице ожидаются интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега.

Однако всю следующую неделю, по его словам, не будет ни сильных осадков, ни сильных морозов. «Температура будет достаточно однородная: начиная со среды ночью с небольшим минусом, а днем около нулевой отметки», — отметил Вильфанд в интервью агентству.

В то же время он обратил внимание, что до конца месяца морозы еще будут, но не такие сильные, как в середине этой недели. Похолодает до минус 10 градусов.

Вильфанд также подчеркнул, что понижение температуры воздуха в Москве было «зимним аккордом». Он добавил, что «до конца марта зима и весна еще будут сталкиваться между собой».

Ранее столичные власти предупредили, что в пятницу, 12 марта, после 21:00 город накроет снегопад. Интенсивные осадки ожидаются ночью и днем 13 марта — суточный прирост свежевыпавшего снега составит до 4 см.

Пока март, как и предсказывали синоптики, становится месяцем чередования очень теплой и очень холодной погоды. В Гидрометцентре предупреждали, что начало весны будет отмечено большим количеством опасных явлений.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столице ожидается активное пробуждение природы. По его прогнозам, последняя волна арктического вторжения будет с 5 по 10 апреля.

