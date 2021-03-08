Российские политики оценили предложение разорвать дипотношения с Украиной

Призыв бывшего посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву дипломатических отношений между Москвой и Киевом прокомментировали российские политики и дипломаты.

Критически отнеслась к заявлению украинского дипломата официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные заявления свидетельствуют о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа», — цитирует ее «РБК».

В свою очередь первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заметил, что отношения всегда легко разорвать, но выстроить их заново будет не просто. «Это показывает и пример Грузии, они с легкостью пошли на разрыв, но уже 12 лет не могут их восстановить, хотя и пытались не раз», — сказал он в беседе с изданием.

Сенатор также обратил внимание на то, что в случае разрыва дипотношений с Москвой у Киева появятся проблемы с консульской поддержкой проживающих в РФ украинцев. Кроме того, могут возникнуть сложности с поставками российского газа на Украину и обслуживанием АЭС, добавил он.

«Путем в никуда» назвал заявление Чалого руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. В интервью «РИА Новости» он заявил, что в Киеве наступает час икс, когда некоторые безумцы переходят в наступление в тщетной надежде перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией. По его словам, в нынешней ситуации остается только верить в здравый смысл простых людей.

Ранее сообщалось, что власти Украины призвали Белый дом ввести в отношении России «новый всеобъемлющий санкционный режим». В частности, речь идет об ограничениях в отношении «Северного потока 2».