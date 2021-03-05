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Киев призвал Вашингтон ввести новые санкции против России

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© president.gov.ua

© president.gov.ua

Власти Украины призывают Белый дом ввести в отношении России «новый всеобъемлющий санкционный режим».

В частности, речь идет об ограничениях в отношении «Северного потока 2».

С таким обращением выступила Юлия Свириденко, занимающая должность заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе видеоконференции вашингтонского Атлантического совета она заявила о необходимости присоединения американской стороны к переговорному процессу по Донбассу в нормандском и минском формате.

Свириденко также указала на заинтересованность Киева в наращивании военного сотрудничества с Вашингтоном. По ее словам, Украине и США необходимо противостоять «киберугрозам, информационным атакам и пропаганде».

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима, — цитирует ТАСС заместителя главы офиса Зеленского. — Было бы замечательно, если бы санкции касались и „Северного потока 2“».

© vk.com

© vk.com

Как отмечает агентство, Атлантический совет разработал доклад, в котором администрации Джо Байдена предложено увеличить военную помощь Украине до 500 млн долларов в год, а также укрепить сотрудничество Киева с НАТО и нарастить давление в отношении «Северного потока 2».

Ранее зарубежные СМИ сообщили о переговорах госслужащих США и Великобритании о введении дополнительных санкций против России «из-за нарушения запрета на применение химоружия». Отмечается, что в качестве «экстремального шага» глава Белого дома Джо Байден может рассмотреть вопрос о введении ограничений в отношении российского госдолга. Эта мера считается наиболее суровой из всех гипотетически возможных экономических санкций.

Накануне 40 американских сенаторов обратились к президенту Байдену с призывом ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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