Вассерман объяснил, как обеспечить Евразию электроэнергией на века

Обеспечить всю Евразию электроэнергией на сотни лет вперед способен ядерный энергетический комплекс полного цикла, сообщил политолог и публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, комплекс можно разместить на территории Семипалатинского полигона ядерных испытаний.

Вассерман отметил, что эта идея принадлежит участнику телевикторины «Что? Где? Когда» Нурали Латыпову, ставшему первым лауреатом «Хрустальной Совы».

«Помимо прочего, он разработал проект организации ядерного энергетического комплекса полного цикла — начиная с переработки руды и заканчивая захоронением той части отработанного ядерного топлива, для которой пока не найдено эффективных применений», — поделился Вассерман с ФАН.

Он рассказал, что использовать полигон для других целей все равно не получится, во всяком случае, в ближайшие 50−100 лет. При этом разместить там ядерный энергетический комплекс позволяют геологические и географические условия местности.

Вассерман подчеркнул, что данный проект способен произвести в мировой энергетике значительные преобразования, поскольку мощность комплекса удовлетворит потребности всей Евразии в электроэнергии примерно на три-четыре века вперед.

«Причем там можно будет применять такие технологии работы с ядерным топливом, что ныне разведанных запасов этого ресурса хватит примерно на 10−20 тысячелетий», — подытожил он.

Ранее Вассерман заявил, что на посту главы Белого дома Джо Байден может привести к катастрофе не только США, но и весь мир.