Вассерман назвал Байдена «катастрофой»

Политолог и публицист Анатолий Вассерман считает, что на посту главы Белого дома Джо Байден может привести к катастрофе не только США, но и весь мир.

По словам эксперта, Демократическая партия провела «небывалую даже для Соединенных Государств Америки фальсификацию в пользу своего кандидата».

«Открытым текстом сообщаю: президент Байден — катастрофа для своей страны и, возможно, для всего мира», — написал Вассерман в своем блоге на сайте «РЕН ТВ».

Он пояснил, что «дело не в очевидной болезни Альцгеймера» и не в анонсированных реформах, предоставляющих Демократической партии «вечное господство». По его мнению, демократы намерены сохранить «разделение труда, основанное на узкой специализации целых стран, кроме разве что Китая с Юго-Восточной Азией».

Вассерман отметил, что этот путь привел в 2008 году «к нынешней Великой депрессии», а теперь он приведет к дальнейшему спаду мирового производства. «Ибо если стране позволено развивать всего пару отраслей, львиная доля ее граждан оказывается не у дел», — пояснил он.

Эксперт также рассказал, как демократы будут выполнять свое обещание повысить доходы американцев. Он полагает, что через рост эмиссии, который обеспечивает вся международная торговля, выплаты в США будут увеличены «за счет дальнейшего падения уровня жизни остального мира».

Кроме того, политолог обратил внимание на зреющее недовольство в самих Соединенных Штатах. Он напомнил, что в палате представителей Техаса предложено провести референдум о выходе из США, а председатель Республиканской партии в Техасе предложил создать союз государств, которые придерживаются Основного закона. Это может означать, что в США фактически происходит раздел страны, считает Вассерман.

По последним данным, за Байдена проголосовали более 81,2 миллиона избирателей, а за Трампа — 74,2 миллиона. Кандидату от демократов удалось получить 306 голосов выборщиков при необходимых 270, а действующему главе государства — лишь 232.

С победой Байдена поздравил президент России Владимир Путин.