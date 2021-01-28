Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Грецией и Сингапуром

С 8 февраля на взаимной основе возобновится авиасообщение РФ с Грецией и Сингапуром.

Это решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом с учетом эпидобстановки в отдельных странах.

Уточняется, что рейсы по маршруту Москва-Афины будут осуществляться два раза в неделю, а из Москвы в Сингапур — три раза в неделю.

Напомним, авиасообщение с Грецией и Сингапуром было остановлено весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

Оперштаб также анонсировал возобновление с 8 февраля рейсов в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Кроме того, с 8 февраля возрастет число регулярных рейсов в Египет из российских аэропортов с частотой не более одного рейса в неделю, сообщает газета «Известия».

На данный момент Россия возобновила авиасообщение с 19 странами, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова и Эфиопию.

Полеты во Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию возобновились 27 января.

Из-за угрозы распространения «британского» штамма коронавируса до 1 февраля приостановлено авиасообщение с Великобританией, которое было возобновлено во второй половине 2020 года.

Как писал ранее ridus.ru, Кипр с 1 марта откроет свои границы и аэропорты для путешественников из всех стран. Всех прибывших иностранцев попросят предоставить результат теста на коронавирус. При этом гости из «красной зоны», в которую входит РФ, дополнительно должны будут сдать еще один анализ по приезде на остров.

