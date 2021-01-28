найти ×
   
  • USD
    76.19
  • EUR
    92.13
СохранитьСохранено0
×

108771

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Грецией и Сингапуром

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

С 8 февраля на взаимной основе возобновится авиасообщение РФ с Грецией и Сингапуром.

Это решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом с учетом эпидобстановки в отдельных странах.

Уточняется, что рейсы по маршруту Москва-Афины будут осуществляться два раза в неделю, а из Москвы в Сингапур — три раза в неделю.

Напомним, авиасообщение с Грецией и Сингапуром было остановлено весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

Оперштаб также анонсировал возобновление с 8 февраля рейсов в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Кроме того, с 8 февраля возрастет число регулярных рейсов в Египет из российских аэропортов с частотой не более одного рейса в неделю, сообщает газета «Известия».

На данный момент Россия возобновила авиасообщение с 19 странами, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова и Эфиопию.

Полеты во Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию возобновились 27 января.

Из-за угрозы распространения «британского» штамма коронавируса до 1 февраля приостановлено авиасообщение с Великобританией, которое было возобновлено во второй половине 2020 года.

Как писал ранее ridus.ru, Кипр с 1 марта откроет свои границы и аэропорты для путешественников из всех стран. Всех прибывших иностранцев попросят предоставить результат теста на коронавирус. При этом гости из «красной зоны», в которую входит РФ, дополнительно должны будут сдать еще один анализ по приезде на остров.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
«Восхитителен»: пенис жука-убийцы возрастом 50 миллионов лет поразил ученых
105399читать позжечитаю позже
Космос
NASA сообщило о новом потенциально опасном астероиде
-207622читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Сменил гнев на милость»: как поладили кот и пес

Друзьями не рождаются, а становятся.

2808614читать позжечитаю позже

Животные
«Бдительный сторож»: кот не дал ребенку забраться на перила балкона25 января

Такой «няньке» можно смело доверить своего отпрыска.

2009845читать позжечитаю позже