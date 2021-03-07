СМИ предрекли Евросоюзу потерю 100 млрд евро из-за медленной вакцинации

ЕС может потерять 100 млрд евро из-за медленных темпов вакцинации от COVID-19.

Как сообщает Bloomberg, такая медлительность вызывает беспокойство у инвесторов, поскольку грозит отсрочкой восстановления европейской экономики и нормального функционирования бизнеса.

По информации агентства, задержка на один-два месяца может стоить экономике Евросоюза от 50 до 100 миллиардов евро.

Издание отмечает, что европейские фонды уже третью неделю подряд фиксируют отток капитала, а текущие стратегии инвесторов могут быть нарушены из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом.

По словам главного стратега фонда Principal Global Investors Симы Шаха, вакцинацию в Европе тормозят бюрократия и противоречивые заявления властей.

Среди других причин Bloomberg также называет перебои с поставками и сопротивление в обществе.

В конце февраля стало известно, что AstraZeneca поставит во втором квартале 2021 года в два раза меньше доз вакцины, чем планировалось по контракту. Запланировано около 90 млн вместо 180 млн. Компании отстают от графика производства на два месяца из-за технических проблем.

Как писал ранее ridus.ru, в Австрии частично приостановлена вакцинация препаратом AZD1222 (CoviShield) от фрамкомпании AstraZeneca и Оксфордского университета после того как после прививки один человек умер и один тяжело заболел. По данным местных СМИ, после прививки 49-летняя медсестра умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.

В январе в Норвегии умерли 23 человека, привитых вакциной Pfizer от COVID-19.