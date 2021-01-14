В Норвегии умерли 23 человека, привитых вакциной Pfizer от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Норвегии привела к смерти 23 человек.

Все они были привиты вакциной компании Pfizer, сообщает Норвежское медицинское агентство.

На данный момент изучены 13 случаев.

В агентстве признают, что вакцина могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более тяжелому течению заболеваний, имеющихся у пожилых людей».

В Норвегии вакцинация от COVID-19 препаратом компании Pfizer началась 27 декабря. Первыми прививки сделали постояльцы домов престарелых в Осло.

Ранее сообщалось, что член Палаты представителей США, представитель Республиканской партии Кевин Брэйди заболел коронавирусом после прививки вакциной Pfizer. По его словам, 18 декабря он получил первую дозу вакцины Pfizer. Спустя несколько дней он сдал отрицательный тест, однако 6 января врач Палаты представителей заявил ему, что у него обнаружен COVID.

До этого в США семь человек пожаловались на острую аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса производства Pfizer. К тому моменту препарат получили более 30 тысяч человек.

Позднее в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США выяснили, что причиной острой аллергии на вакцину стал полиэтиленгликоль, входящий в состав препаратов Pfizer и Moderna, о чем рассказывал ridus.ru.

