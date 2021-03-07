«Спутник V» планируют производить в Италии

В настоящее время с правительством Италии ведутся переговоры о производстве в этой стране российской вакцины «Спутник V».

Это совместный проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарской компании Adienne Pharma&Biotech.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, производить у себя «Спутник V» хотели бы много регионов.

«И сегодня мы впервые сотрудничаем со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech в производстве „Спутника V“ в Италии», — сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai 3.

Дмитриев отметил, что благодаря этому появятся новые рабочие места, а у Италии будет возможность контролировать препарат.

Производство российской вакцины в Италии может начаться уже летом, а объем произведенных вакцин может достигнуть до конца 2021 года 700 миллионов доз.

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Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил в эфире телеканала, что «открыт в отношении российской вакцины». По его словам, в случае ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Итальянским агентством по лекарственным средствам (Aifa) он готов обсуждать с российскими властями вопрос использования «Спутника V», а также его производства.

Ранее стало известно, что «Спутник V» пройдет последовательную экспертизу перед регистрацией в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Эта организация принимает решение об использовании того или иного лекарства на территории Евросоюза. Успешная регистрация будет означать открытие нового рынка для российской вакцины.

Препарат уже зарегистрирован более чем в 40 странах, в том числе в государствах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

Как сообщал ridus.ru, Эстония может закупить «Спутник V» после одобрения его в ЕС.

