Словакия начала закупки «Спутника V» без санкции ЕС

Не дожидаясь регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств, Словакия приступила к закупкам этого препарата.

Первая партия должна поступить уже в понедельник, 1 марта.

Самолет минобороны Spartan с вакциной на борту находится на пути из Москвы в Словакию, рассказал «РИА Новости» источник в словацком правительстве.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович сообщил в Facebook, что на этой неделе ожидается два больших события, одно из которых, как предполагают СМИ, может быть получение первой партии «Спутника V». «Это будет большая неделя. Два больших решения, которые значительно переменят Словакию», — написал Матович.

Как отмечает агентство, 19 февраля на специальной пресс-конференции премьер Словакии информировал журналистов о том, что он договорился с Россией о поставке до середины лета вакцины «Спутник V».

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На минувшей неделе Матович привел данные опроса населения, по результатам которого 73,9% респондентов выразили готовность сделать прививки российской вакциной. Глава словацкого правительства также заявил о высокой эффективности «Спутника V» и назвал суперсовременными российские предприятия, на которых изготавливается эта вакцина.

С 1 октября 2020 года в Словакии действует режим чрезвычайной ситуации. В воскресенье кабмин принял решение ввести в стране новые ограничительные меры в рамках борьбы с COVID-19. В частности, вводятся комендантский час от 20.00 до 01.00, запрет на выход из дома без уважительных причин с 5.00 до 20.00 и обязательное ношение респираторов в общественных местах.

Если эти меры не приведут к снижению заболеваемости коронавирусом, то с 21 марта в Словакии будет объявлен на три недели локдаун с закрытием всех предприятий и внешних границ.

Ранее ridus.ru рассказывал, что члены Ассоциации союзов и объединений работодателей Словакии предложили доплачивать за использование в стране российской вакцины «Спутник V».

Также сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии власти страны вынуждены были ввести режим чрезвычайного положения.