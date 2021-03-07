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Виновник ДТП в Москве укусил полицейского

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© ГИБДД

© ГИБДД

Инспектор ДПС, приехавший оформлять ДТП на улице Вешняковской в Москве, подвергся нападению со стороны виновника аварии.

Поначалу мужчина стал оскорблять сотрудника ГИБДД.

Когда же полицейский потребовал предъявить документы, водитель запрыгнул в свой Mercedes и попытался скрыться с места происшествия. Однако далеко уехать ему не удалось, поскольку он врезался на своем автомобиле в автобус.

При попытке его задержать мужчина оказал сопротивление, ударив инспектора в грудь ногой и укусив его за палец.

© МВД

© МВД

По данным РЕН ТВ, задержанным оказался 35-летний Кара Караев. Пока в отношении него составлен административный протокол, однако в ближайшее время его могут привлечь к уголовной ответственности.

Причины неадекватного поведения мужчины пока неизвестны, сообщает телеканал.

Как писал ранее ridus.ru, в Саратове задержана и отправлена под арест женщина, кусавшая и царапавшая полицейских за попытку изъять из ее квартиры собак.

В подмосковной Ивантеевке 23-летняя женщина покусала и избила двух стражей порядка в отделе полиции. В результате у одного полицейского зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы и раны от укусов, а у другого — только такие раны.

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