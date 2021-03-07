Виновник ДТП в Москве укусил полицейского
- 07 марта 2021, 19:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Инспектор ДПС, приехавший оформлять ДТП на улице Вешняковской в Москве, подвергся нападению со стороны виновника аварии.
Поначалу мужчина стал оскорблять сотрудника ГИБДД.
Когда же полицейский потребовал предъявить документы, водитель запрыгнул в свой Mercedes и попытался скрыться с места происшествия. Однако далеко уехать ему не удалось, поскольку он врезался на своем автомобиле в автобус.
При попытке его задержать мужчина оказал сопротивление, ударив инспектора в грудь ногой и укусив его за палец.
По данным РЕН ТВ, задержанным оказался 35-летний Кара Караев. Пока в отношении него составлен административный протокол, однако в ближайшее время его могут привлечь к уголовной ответственности.
Причины неадекватного поведения мужчины пока неизвестны, сообщает телеканал.
Как писал ранее ridus.ru, в Саратове задержана и отправлена под арест женщина, кусавшая и царапавшая полицейских за попытку изъять из ее квартиры собак.
В подмосковной Ивантеевке 23-летняя женщина покусала и избила двух стражей порядка в отделе полиции. В результате у одного полицейского зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы и раны от укусов, а у другого — только такие раны.
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