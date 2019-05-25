В подмосковной Ивантеевке женщина покусала полицейских

Находившаяся в отделе полиции 23-летняя женщина покусала и избила двух стражей порядка. Инцидент произошел в подмосковной Ивантеевке.

В результате у одного полицейского зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы и раны от укусов, а у второго — только такие раны.

Девушку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.