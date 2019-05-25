В подмосковной Ивантеевке женщина покусала полицейских
- 25 мая 2019, 15:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Находившаяся в отделе полиции 23-летняя женщина покусала и избила двух стражей порядка. Инцидент произошел в подмосковной Ивантеевке.
В результате у одного полицейского зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы и раны от укусов, а у второго — только такие раны.
Девушку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.
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