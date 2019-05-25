найти ×
   
  • USD +0.12
    64.61
  • EUR +0.48
    72.32
СохранитьСохранено0
×

004947

В подмосковной Ивантеевке женщина покусала полицейских

Small default
© hirdseconds.org

© hirdseconds.org

Находившаяся в отделе полиции 23-летняя женщина покусала и избила двух стражей порядка. Инцидент произошел в подмосковной Ивантеевке.

В результате у одного полицейского зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы и раны от укусов, а у второго — только такие раны.

Девушку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
24097256читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
23020329читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

11032267читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

482713620читать позжечитаю позже