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Названы сроки окончания строительства новых хордовых магистралей в Москве

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© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

Новые хордовые магистрали протяженностью 133 км планируется открыть в столице в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, по сути, город получит новую дорожную сеть, которая позволит миллионам москвичей сэкономить время в пути. Новые дороги и развязки свяжут между собой соседние районы, благодаря чему центр столицы будет разгружен.

Собянин отметил, что уже полностью открыта для автомобилистов Северо-западная хорда. Он добавил, что на Северо-восточной готовы шесть из восьми участков, которые состоят из 75 км дорог, 56 эстакад и 13 пешеходных переходов.

«Продолжаем строить участки от Открытого и Дмитровского шоссе до Ярославского. Планируем через год запустить там движение», — написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также рассказал о работах на эстакадах, расположенных на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. «ЮВХ свяжет между собой 22 района Москвы», — уточнил Собянин.

Также мэр сообщил, что Южная рокада, которая станет дублером МКАД и ТТК, уже завершена более чем наполовину.

Как писал ранее ridus.ru, в сентябре 2018 года московские власти анонсировали амбициозный градостроительный проект. Согласно заявлению заммэра столицы Марата Хуснуллина, строящиеся в Москве четыре хордовые магистрали сформируют четвертое транспортное кольцо и дополнительные маршруты передвижения по городу без заезда в центр.

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