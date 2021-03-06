В ЕР прокомментировали призыв депутата запретить «пропаганду абортов»

Депутат Мосгордумы Андрей Метельский заявил, что вопросы о запрете абортов, а также об их исключении из медицинских гарантий в рамках ОМС в повестке партии не стоят.

Так он прокомментировал выступление депутата от «Единой России» Владимира Крупенникова на пресс-конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ», которая была организована в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

Как сообщает «Коммерсант», Крупенников потребовал запретить «пропаганду абортов». Также он предложил ужесточить законы против пропаганды ЛГБТ, запретить пропаганду полиамории и бисексуальности.

В своем Telegram-канале Метельский подчеркнул, что это частные мнения, а не позиция партии. «Это же касается вопросов пропаганды полиамории и других моментов затрагивающих интимную сторону жизни граждан», — добавил он. По его словам, взгляды могут быть разными у разных людей.

Метельский также напомнил, что основными приоритетами социальной политики «Единой России» в этом направлении являются эффективная реализация национального проекта «Демография», материальная поддержка семей с детьми, развитие сети школьных и дошкольных учреждений, популяризация семейных ценностей и льготная ипотека.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сделать материнский капитал прогрессивным и выплачивать за каждого последующего родившегося ребенка больше денег, чтобы семьи богатели, а не беднели, «как это происходит сейчас». Эту инициативу одобрил сенатор Валерий Рязанский. По его словам, воплощение этой идеи в жизнь — это лишь вопрос экономики.