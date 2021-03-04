Сенатор одобрил идею увеличивать маткапитал с рождением каждого ребенка
- 04 марта 2021, 18:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого увеличивать материнский капитал с рождением каждого ребенка абсолютно правильное, считает сенатор Валерий Рязанский.
По его словам, воплощение этой идеи в жизнь — это лишь вопрос экономики.
Он подчеркнул, что необходимо двигаться в том направлении, чтобы с пополнением семьи, помощь со стороны государства увеличивалась.
«Россия должна быть, конечно, многодетной страной», — заявил Рязанский в беседе с «360».
Он напомнил, что для многодетных семей в России предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки, однако правильно, что создается тенденция к расширению выплат и льгот.
Как отмечает телеканал, Петр Толстой предложил сделать маткапитал прогрессивным и выплачивать за каждого последующего родившегося ребенка больше денег, чтобы семьи богатели, а не беднели, «как это происходит сейчас».
Ранее российские финансовые консультанты рассказали, какие способы инвестирования средств материнского капитала являются наименее рискованными и наиболее надежными. Однако генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина отметила, что разрешение инвестирования средств маткапитала — опасная идея, так как в большинстве своем россияне не обладают высоким уровнем финансовой грамотности.
Напомним, Министерство экономического развития России предложило разрешить инвестировать материнский капитал в облигации госкомпаний и госбанков или помещать эти средства на депозит в госбанке.
В 2021 году объем материнского капитала составляет 155 тысяч рублей. Но в случае, если первый ребенок родился позже 1 января 2020 года и выплату на него семья не получала, при рождении второго ребенка граждане могут претендовать на 639 тысяч рублей.
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