Учителя предупредили о последствиях перехода на пятидневку в школах

В случае перехода российского школьного образования на пятидневную учебную неделю может возникнуть множество проблем, считает руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Он заявил, что такая реформа может привести к росту подростковой преступности, поскольку большинство детей в выходные дни останутся без присмотра взрослых и будут предоставлены сами себе.

По его словам, подобные эксперименты, проводившиеся в российских регионах, приводили к негативным социальным последствиям.

«Родители устраивают себе отдых, кто-то не уделяет должного внимания ребенку, предпочитает выпихнуть его на улицу. Дети остаются без призора — подростковая преступность возрастает», — отметил Комков в беседе с URA.RU.

В свою очередь заслуженный учитель РФ Александр Снегуров предложил сделать субботу внеурочным днем в школах и использовать его для посещения театров, музеев, спортивных мероприятий, а также для проведения викторин. Снегуров объяснил, что сейчас не хватает дополнительного выходного для восстановления физических и психологических сил детей, для их саморазвития и общения с семьей.

Он также заметил, что при переходе на пятидневку придется изменить систему образования. «Надо разгружать программы, не впихивать новые предметы. Потому что сейчас ребенок в свой единственный выходной тратит время на учебу», — подчеркнул Снегуров в интервью изданию.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила перевести школы на пятидневную учебную неделю, чтобы у детей было больше времени на прогулки и общение с родителями.

Накануне стало известно, что Министерство просвещения РФ собирается контролировать Wi-Fi в школах, чтобы лишить учеников доступа к негативному контенту. Школьники смогут заходить только на разрешенные сайты.