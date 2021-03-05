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Минпросвещения ограничит доступ школьников к негативному контенту

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© ТАСС/ Александра Мудрац

© ТАСС/ Александра Мудрац

В Министерстве просвещения РФ собираются так настроить Wi-Fi в школах, чтобы лишить учеников доступа к негативному контенту.

Им будет доступен только верифицированный контент, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, до конца года все городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью как минимум 100 мегабит в секунду, а поселковые и сельские школы — к интернету со скоростью 50 мегабит в секунду.

Он добавил, что в отдаленных школах будут использоваться спутник и другие технологии.

«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту, — приводит ТАСС слова Кравцова, сказанные в эфире телеканала „Россия-1“. — Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях».

© pixabay.com

© pixabay.com

Ранее стало известно, что в 2021 году выпускники 9-х и 11-х классов российских школ будут сдавать экзамены по упрощенным правилам. Правительство приняло такое решение, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19.

В частности, одиннадцатиклассникам, не планирующим поступать в вузы, ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по этим же двум предметам. Этого достаточно для получения аттестата о среднем общем образовании.

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