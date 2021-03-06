Эксперт: перепись населения нужно проводить не реже, чем раз в 10 лет

Профессор кафедры народонаселения МГУ Оксана Кучмаева рассказала в интервью ridus.ru, чем обусловлена важность проведения переписи населения России в августе-сентябре 2021 года.

«Нужно соблюдать сроки проведения переписи, чтобы была сопоставимость данных. Перепись необходимо проводить не реже, чем раз в 10 лет, дабы можно было сравнивать результаты по разным странам. Выбиваться из этого графика нежелательно, хотя, безусловно, различные кризисы оказывают влияние на то, что сроки сдвигаются», — объяснила эксперт.

В России, по словам Кучмаевой, переписи населения проводятся, как правило, в октябре. Это связано с тем, что люди в это время малоподвижны. Кроме того, «в октябре еще нет зимней распутицы», и «переписчики могут добраться до отдаленных населенных пунктов», отметила профессор кафедры народонаселения МГУ.

Перенос переписи на сентябрь вызван, на мой взгляд, некоторым опасением, что коронавирус обретет сезонный характер и будет возвращаться каждый год вместе с холодами. Вполне вероятно, нас ожидают новые всплески заболеваемости. Поэтому, конечно, лучше провести перепись в сентябре, когда еще относительно тепло, — заключила Оксана Кучмаева.

Напомним, что процедура предстоящей переписи предполагает в том числе электронный формат. Россиянам предоставят возможность поучаствовать в исследовании через портал госуслуг, что позволит значительно сократить контакты респондентов с переписчиками.

Перепись населения России начнется 23 августа и продлится до 30 сентября. Предварительные итоги исследования будут опубликованы до марта 2022 года, а окончательные результаты обнародуют до конца 2023 года.

Изначально основной этап всероссийской переписи населения планировалось провести в октябре 2020 года, но с началом пандемии руководитель Росстата Павел Малков предложил отложить мероприятие на следующий год.