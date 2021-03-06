найти ×
   
  • USD +0.64
    74.43
  • EUR -0.01
    88.93
СохранитьСохранено0
×

001973

Эксперт: перепись населения нужно проводить не реже, чем раз в 10 лет

Small f632c44589

Профессор кафедры народонаселения МГУ Оксана Кучмаева рассказала в интервью ridus.ru, чем обусловлена важность проведения переписи населения России в августе-сентябре 2021 года.

«Нужно соблюдать сроки проведения переписи, чтобы была сопоставимость данных. Перепись необходимо проводить не реже, чем раз в 10 лет, дабы можно было сравнивать результаты по разным странам. Выбиваться из этого графика нежелательно, хотя, безусловно, различные кризисы оказывают влияние на то, что сроки сдвигаются», — объяснила эксперт.

В России, по словам Кучмаевой, переписи населения проводятся, как правило, в октябре. Это связано с тем, что люди в это время малоподвижны. Кроме того, «в октябре еще нет зимней распутицы», и «переписчики могут добраться до отдаленных населенных пунктов», отметила профессор кафедры народонаселения МГУ.

Перенос переписи на сентябрь вызван, на мой взгляд, некоторым опасением, что коронавирус обретет сезонный характер и будет возвращаться каждый год вместе с холодами. Вполне вероятно, нас ожидают новые всплески заболеваемости. Поэтому, конечно, лучше провести перепись в сентябре, когда еще относительно тепло, — заключила Оксана Кучмаева.

Напомним, что процедура предстоящей переписи предполагает в том числе электронный формат. Россиянам предоставят возможность поучаствовать в исследовании через портал госуслуг, что позволит значительно сократить контакты респондентов с переписчиками.

Перепись населения России начнется 23 августа и продлится до 30 сентября. Предварительные итоги исследования будут опубликованы до марта 2022 года, а окончательные результаты обнародуют до конца 2023 года.

Изначально основной этап всероссийской переписи населения планировалось провести в октябре 2020 года, но с началом пандемии руководитель Росстата Павел Малков предложил отложить мероприятие на следующий год.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Иммунолог: COVID-19 может «ударить» по слуху и зрению
0012030читать позжечитаю позже
Здоровье
Стоит ли спать со смартфоном: так ли безвредны наши гаджеты
119990читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Космос
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну

Юсаку Маэдзава приглашает восемь попутчиков в месячный вояж на Starship.

107982читать позжечитаю позже

Экология
«Шумные соседи»: человеческие звуки вредят животным в океанах04 февраля

Ученые призвали снизить воздействие на подводный звуковой ландшафт.

-608466читать позжечитаю позже