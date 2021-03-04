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Эксперт: COVID-19 не помешает проведению переписи населения России

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© Донат Сорокин/ТАСС

© Донат Сорокин/ТАСС

Пандемия коронавируса (COVID-19) не станет помехой для проведения переписи населения России в августе-сентябре текущего года. Об этом в интервью ridus.ru сообщила заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.

Тенденции, которые мы наблюдаем, указывают на то, что россияне стали вырабатывать коллективный иммунитет. Число заразившихся явно падает. Также процедура предстоящей переписи предполагает электронный формат. Россиянам предоставят возможность поучаствовать в исследовании через портал госуслуг, что позволит значительно сократить контакты респондентов с переписчиками. А еще исследование запланировано на теплое время года, когда эпидемиологическая ситуация не такая острая, как во время холодов, — пояснила эксперт.

Кроме того, летом переписчикам будет легче добраться до отдаленных районов страны, добавила Дарда.

Перепись населения России начнется 23 августа и продлится до 30 сентября. Предварительные итоги исследования будут опубликованы до марта 2022 года, а окончательные результаты обнародуют до конца 2023 года. 

Изначально основной этап всероссийской переписи населения планировалось провести в октябре 2020 года, но с началом пандемии руководитель Росстата Павел Малков предложил отложить мероприятие на следующий год.

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