«Первый шаг к очищению»: зачем Роскомнадзору считать посетителей соцсетей

Роскомнадзор намерен обязать социальные сети устанавливать на своих ресурсах программу, которая будет определять количество уникальных посетителей за сутки. Это позволит регулятору следить за тем, какие онлайн-площадки попадают под действие закона о самоконтроле соцсетей. Программное обеспечение для подсчета пользователей предложит ведомство на безвозмездной основе.

Закон о самоконтроле социальных сетей вступил в силу с 1 февраля 2021 года. Документ был разработан депутатами Госдумы Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. Теперь онлайн-платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный в России контент, а также оперативно реагировать на жалобы со стороны пользователей, касающиеся непотребного поведения в Сети.

«Закон, вступивший в силу с 1 февраля, впервые устанавливает в законодательстве такое понятие, как социальная сеть. Речь идет о площадках, имеющих более 500 тысяч уникальных пользователей в сутки, поэтому необходимо установить счётчики, чтобы знать, какие ресурсы попадают под закон о самоконтроле. Дальше Роскомнадзор составит реестр подобных платформ», — прокомментировала в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Она напомнила, что закон о самоконтроле распространяется исключительно на владельцев социальных сетей. На взаимодействие рядовых пользователей с онлайн-площадками он никакого влияния оказывать не будет. Единственное, по словам Мизулиной, у людей появится право пожаловаться на соцсеть в Роскомнадзор, если онлайн-площадка вынесла, на их взгляд, несправедливое решение по тому или иному контенту.

Самостоятельное выявление и удаление опасных материалов — это минимальный набор требований, которые социальные сети, надеюсь, будут беспрекословно исполнять. Думаю, что благодаря этим правилам у нас наконец-то получится очистить цифровое пространство от различного рода деструктивного контента. Действия Роскомнадзора — первый шаг в этом направлении, — заключила Екатерина Мизулина.

Ранее австрийский министр по вопросам ЕС и Конституции Каролине Эдтштадлер заявила, что имеющейся в Европе правовой базы, к сожалению, недостаточно для «адекватной защиты верховенства закона, демократии и прав человека в онлайн-пространстве». Она считает, что Евросоюзу необходимо в сжатые сроки выработать некое единое решение для регулирования цифровых платформ.