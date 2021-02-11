Имеющейся в Европе правовой базы, к сожалению, недостаточно для «адекватной защиты верховенства закона, демократии и прав человека в онлайн-пространстве». Такое мнение высказала австрийский министр по вопросам ЕС и Конституции Каролине Эдтштадлер в авторской колонке для издания Der Standart.

По ее мнению, основная проблема заключается в том, что транснациональные онлайн-площадки не несут никакой отвественности за распространение фейков и прочего деструктивного контента. Интернет-платформы работают вне устоявшейся системы сдержек и противовесов, руководствуясь исключительно собственными корпоративными принципами. В то же время они играют роль «пятой власти» во многих развитых государствах.

Эдтштадлер считает, что Европе необходимо в сжатые сроки выработать некое единой решение для регулирования цифровых платформ. В противном случае онлайн-гиганты займут доминирующие позиции в странах ЕС и станут диктовать свои правила.



«Это не первое подобное заявление со стороны европейских чиновников. Ранее об этом говорил комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, в отношении которого Google выстраивал целую стратегию противодействия. Проблема беспрецедентного влияния онлайн-платформ беспокоит очень многие страны. От этих площадок зачастую исходит масса угроз. Как отметила министр Каролине Эдтштадлер, с их помощью распространяются фейки и деструктивный контент. Также к угрозам относится непрозрачная модерация самих площадок, которая предвзята и напоминает цензуру», — прокомментировала ситуацию член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

В России проблема распространения фейков и деструктивного контента стоит не менее остро, чем в Евросоюзе. C 1 февраля 2021 года в нашей стране вступил в силу закон о саморегулировании социальных сетей. Теперь онлайн-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный законом контент, в том числе детскую порнографию и экстремистские материалы.

Необходимо более тесное взаимодействие государственных регуляторов и онлайн-площадок. Только тогда закон о саморегулировании соцсетей будет работать максимально эффективно, — подчеркнула Мизулина. — Нужно обязать транснациональные IT-корпорации открыть в России свои представительства, чтобы эти компании исполняли решения российских судов и платили налоги. Отсутствие представительств оборачивается тем, что иностранные IT-гиганты фактически не несут в России никакой юридической отвественности.

«Кроме того, стоит задуматься о повышении штрафов за распространение запрещенки. Российские штрафы довольно малы. В Австрии, например, сумма штрафа за деструктивный контент варьируется от 500 тысяч евро до 10 миллионов», — заключила Мизулина.

Наибольших успехов в регулировании IT-корпораций достигла Турецкая Республика. В 2020 году местные власти потребовали от крупнейших интернет-компаний открыть в стране официальные представительства, а также заняться удалением незаконного контент и хранить данные местных пользователей на территории Турции. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять эти требования, то турецким предприятиям запретят размещать на их платформах рекламу. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турции своих представительств.

«Надеюсь, что российские законодатели учтут турецкий опыт. Штрафов, которые у нас есть сегодня, недостаточно. Социальные сети должны быть озабочены судьбой своего пребывания на рынке. Только таким образом мы сможем получить результат. Я не думаю, что кто-либо из них уйдет с рынка. IT- корпорации умеют считать деньги, поэтому они, скорее всего, предпочтут открыть свои представительства и продолжить получать прибыль», — обратил внимание член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

