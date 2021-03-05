Голикова назвала количество произведенной в РФ вакцины от COVID-19

На данный момент в России произведено 13,9 млн комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что в гражданский оборот поступило 7,9 млн из них.

В марте наращивание объемов продолжится, пообещала Голикова.

Вице-премьер также объяснила разницу между объемом производства и объемом выпуска для использования населением. По ее словам, это обусловлено контролем качества за произведенной вакциной и необходимостью соблюдения нормативных сроков такого контроля.

Голикова рассказала, что первый этап вакцинации от коронавируса прошли более 5 млн россиян, а два компонента вакцины уже получили 2,5 млн россиян, сообщает «РЕН ТВ».

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Кроме того, она отметила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости COVID-19. «На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время», — приводит слова Голиковой ТАСС.

Вице-премьер сообщила также, что, согласно данным, которые предоставил Росстат, количество летальных случаев, вызванных COVID-19, постепенно снижается. «Смертность из-за коронавируса в России в январе 2021 года оказалась на 9,5% меньше, чем в декабре 2020 года», — цитирует Голикову ФАН.

Она добавила, что в феврале число летальных исходов снизилось на 21,7% по сравнению с январем.

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