В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых людей

С 8 марта социальные карты пожилых москвичей и горожан из групп риска будут разблокированы.

Домашний режим для этой категории жителей столицы станет рекомендательным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, появилась возможность перевести режим самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного в рекомендательный.

«Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 года», — написал Собянин в своем блоге.

Он также отметил, что число новых случаев COVID-19 снизилось в Москве в пять раз по сравнению с пиковыми показателями конца 2020 года. «По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», — добавил градоначальник.

Он сообщил, что ежедневно в столичные больницы с коронавирусом в тяжелой форме попадают 700−800 человек. В связи с этим Собянин попросил воздержаться от поездок и сделать прививку.



Ранее мэр Москвы назвал возможные сроки отмены части ограничительных мер против распространения COVID-19. По его словам, от ряда ограничений москвичи могут избавиться уже в течение ближайших нескольких месяцев — например, через два месяца в городе уже можно будет разрешить проведение фестивалей. Но только при условии, что тенденция к снижению числа госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в столице сохранится.