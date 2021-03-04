Синоптик предупредил москвичей о «барическом молотке»

Жителей Центральной России ожидают сильные колебания атмосферного давления, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, они самым негативным образом скажутся на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей.

Он предупредил, что в ближайшие несколько дней произойдет несколько резких взлетов атмосферного давления, которые будут чередоваться с падениями «до барического дна».

«Москвичей ударит барическим „молотком“», — написал Тишковец в Instagram, уточнив, что изменения атмосферного давления будут достигать более чем 7−10 единиц за сутки.

Синоптик сравнил подобные скачки со стремительным «погружением» в шахту глубиной более 100 метров и затем резким подъемом на уровень столичных высоток.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Тишковец объяснил, что такие перепады вызваны серией североатлантических циклонов, которые спровоцируют быструю смену теплых и холодных воздушных масс.

Ранее он рассказал, когда в столице ожидается активное пробуждение природы. По его прогнозам, последняя волна арктического вторжения будет с 5 по 10 апреля.

В свою очередь Гидрометцентре сообщили, что на смену потеплению, которое продержится в европейской части России первые пять дней марта, придет похолодание. Первые его признаки появятся в пятницу, 5 марта, а в субботу морозы усилятся.

Гидрометцентр также опубликовал карты погодных аномалий, которые ждут россиян в марте. Речь идет о температуре и осадках.