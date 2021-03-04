найти ×
   
  • USD +0.27
    73.79
  • EUR +0.07
    88.94
СохранитьСохранено0
×

002139

Синоптик предупредил москвичей о «барическом молотке»

Small f1a6d446e0
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Жителей Центральной России ожидают сильные колебания атмосферного давления, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, они самым негативным образом скажутся на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей.

Он предупредил, что в ближайшие несколько дней произойдет несколько резких взлетов атмосферного давления, которые будут чередоваться с падениями «до барического дна».

«Москвичей ударит барическим „молотком“», — написал Тишковец в Instagram, уточнив, что изменения атмосферного давления будут достигать более чем 7−10 единиц за сутки.

Синоптик сравнил подобные скачки со стремительным «погружением» в шахту глубиной более 100 метров и затем резким подъемом на уровень столичных высоток.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Тишковец объяснил, что такие перепады вызваны серией североатлантических циклонов, которые спровоцируют быструю смену теплых и холодных воздушных масс.

Ранее он рассказал, когда в столице ожидается активное пробуждение природы. По его прогнозам, последняя волна арктического вторжения будет с 5 по 10 апреля.

В свою очередь Гидрометцентре сообщили, что на смену потеплению, которое продержится в европейской части России первые пять дней марта, придет похолодание. Первые его признаки появятся в пятницу, 5 марта, а в субботу морозы усилятся.

Гидрометцентр также опубликовал карты погодных аномалий, которые ждут россиян в марте. Речь идет о температуре и осадках.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход
107474читать позжечитаю позже
Космос
«Это было круто»: Perseverance прислал на Землю видео своей посадки
1016335читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Бесплатный антивирус: поможет ли он защитить компьютер

Стоит ли экономить на программах такого рода?

-118828читать позжечитаю позже

Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-1928 января

Совет на эту тему дал главврач московской поликлиники.

-506848читать позжечитаю позже