Эпидемиолог назвал число жителей России, имеющих иммунитет к COVID-19

На данный момент иммунитет к коронавирусу имеют всего лишь 6% россиян, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, за весь период пандемии в России зарегистрированы примерно 4,2 млн случаев COVID-19.

К этому числу Горелов добавил около четырех миллионов граждан, которые уже успели привиться, а также условные 20−30% тех, кто перенес инфекцию бессимптомно, не обращаясь к врачам и не сдавая тесты.

«То есть иммунная защита есть сейчас у 8−9 млн человек. От 146 млн — лишь 5,7−6%", — объяснил ученый в интервью «Российской газете»

При этом он подчеркнул, что замедлить распространение коронавируса можно только при достижении иммунитета у 60−70% населения.

Как отмечает «РЕН ТВ», ранее заместитель руководителя научного центра «Вектор», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих сообщила, что высокий уровень антител не дает стопроцентной гарантии защиты от COVID-19.

По мнению ученых, коллективный иммунитет не защищает на 100% ни одного человека, и вспышки вирусной инфекции все равно могут происходить. Однако вирусу гораздо сложнее передаваться, так как большинство к нему устойчивы. А значит, что цепочка передачи постепенно обрывается.

Никто точно не знает, каков порог коллективного иммунитета для коронавируса, хотя многие эксперты говорят, что он составляет 70% и выше.

В свою очередь глаза ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал стратегию получения коллективного иммунитета к коронавирусу неэтичной. По его словам, страны, которые отказываются от ограничений и надеются на получение популяционного иммунитета, еще долго будут бороться с пандемией.