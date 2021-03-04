Экипаж МКС просверлил отверстия на трещине с целью ее герметизации

Российские космонавты станции успешно завершили сверление отверстия на обнаруженной на МКС трещине.

Это сделано с целью дальнейшей герметизации данного участка.

«Выполнили по первому и по второму отверстию», — сообщил командир экипажа Сергей Рыжиков в ходе переговоров с Центром управления полетом (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда», которая вызвала утечку воздуха из МКС, уточняет «РЕН ТВ».



Он также рассказал, что в настоящее время космонавты проводят съемку трещины и отверстий микроскопом. Эти снимки будут отправлены наземным специалистам для изучения.



Как сообщила накануне пресс-служба РКК «Энергия», все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин согласуются с коллегами из NASA. Например, 3 марта Рыжиков провел совместный осмотр трещины с астронавтом Шэннон Уокер.

Тренировка по герметизации трещины на МКС была проведена экипажем 1 марта. Космонавты потренировались на специальной металлической пластине по видеоинструкции, присланной им специалистами РКК «Энергия», которые отработали этот процесс на Земле.

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По данным «Интерфакса», герметизировать первую трещину в отсеке планируется на этой неделе. На эти работы потребуется пять дней. Сначала несколько отверстий по краям трещины просверлят дрелью, очистят поверхность спиртовыми салфетками, а затем покроют ее термопастой и специальным герметаллом.

Ранее сообщалось, что обследование очередного участка на МКС не выявило наличия в нем трещин. По словам космонавта Сергея Рыжикова, в одном месте есть царапина, в другом — скол.

На МКС остается еще одно место, где может быть трещина. Работы по ее временной изоляции планируют начать в ближайшее время. Этот участок космонавты обследовали 24 февраля. Они собирались заклеить его специальными пленками, которые показали бы наличие или отсутствие утечек воздуха. Однако это не удалось сделать из-за труднодоступности участка: он расположен под трубой.

Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали еще в сентябре 2019 года — тогда станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. К августу 2020-го темпы утечки выросли вдвое, а в сентябре — в пять раз, до 1,4 килограмма в сутки. После долгих поисков источник утечки был найден. Обнаружить его удалось при помощи чайного пакетика.

Сергей Рыжиков заклеил трещину длиной до четырех сантиметров специальным термостойким скотчем.