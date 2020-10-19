Назван размер трещины в российском модуле МКС

Длина трещины, обнаруженной в российском модуле «Звезда» и ставшей причиной утечки воздуха на МКС, составляет от двух до четырех сантиметров.

Ее временно заклеили каптоновой лентой, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Космонавт Иван Вагнер доложил на Землю, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами, и теперь наземные специалисты решают, как залатать трещину надолго.

«По анализу снимков, трещина в модуле „Звезда“ имеет длину от двух до четырех сантиметров», — рассказал собеседник «РИА Новости». Он добавил, что космонавт Сергей Рыжиков временно заклеил ее каптоновой лентой, которая представляет собой специальный термостойкий скотч.

В пресс-службе «Роскосмоса» уточнили агентству, что в настоящее время разрабатывается программа действий для постоянной герметизации места утечки.

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Ранее сообщалось, что экипаж МКС обнаружил трещину при помощи чайного пакетика. После ее заклеивания скорость падения давления на станции снизилась.

Незначительную утечку воздуха на МКС зафиксировали еще в сентябре 2019 года — тогда станция теряла 270 граммов воздуха в сутки.

К августу 2020 года темпы утечки выросли вдвое, а в сентябре — в пять раз, до 1,4 килограмма в сутки.

В «Роскосмосе» утверждали, что ситуация не представляет опасности для экипажа станции.