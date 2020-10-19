Назван размер трещины в российском модуле МКС
- 19 октября 2020, 15:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Длина трещины, обнаруженной в российском модуле «Звезда» и ставшей причиной утечки воздуха на МКС, составляет от двух до четырех сантиметров.
Ее временно заклеили каптоновой лентой, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Космонавт Иван Вагнер доложил на Землю, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами, и теперь наземные специалисты решают, как залатать трещину надолго.
«По анализу снимков, трещина в модуле „Звезда“ имеет длину от двух до четырех сантиметров», — рассказал собеседник «РИА Новости». Он добавил, что космонавт Сергей Рыжиков временно заклеил ее каптоновой лентой, которая представляет собой специальный термостойкий скотч.
В пресс-службе «Роскосмоса» уточнили агентству, что в настоящее время разрабатывается программа действий для постоянной герметизации места утечки.
Ранее сообщалось, что экипаж МКС обнаружил трещину при помощи чайного пакетика. После ее заклеивания скорость падения давления на станции снизилась.
Незначительную утечку воздуха на МКС зафиксировали еще в сентябре 2019 года — тогда станция теряла 270 граммов воздуха в сутки.
К августу 2020 года темпы утечки выросли вдвое, а в сентябре — в пять раз, до 1,4 килограмма в сутки.
В «Роскосмосе» утверждали, что ситуация не представляет опасности для экипажа станции.
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