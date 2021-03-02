Соцсети обяжут отчитываться об удалении запрещенного в России контента

Социальные сети обяжут не позднее 1 февраля каждого года публиковать отчеты по поводу модерации контента.

Согласно первому приказу Роскомнадзора (РКН), в отчете нужно будет указывать результаты мониторинга по части выявления запрещенной в РФ информации. В частности, документ должен содержать общее количество страниц, на которых запрещенный контент размещался и был удален, число страниц, с которых непотребная информация была удалена самой соцсетью, без указания из РКН, количество страниц, контент на которых был заблокирован по распоряжению Роскомнадзора, а также число страниц, по поводу которых социальная сеть обращалась в РКН.

Еще в отчете должна содержаться информация об общем количестве страниц, на которые поступали жалобы пользователей, сколько из них было заблокировано соцсетью без вмешательства РКН, относительно какого числа страниц были направлены вопросы в ведомство, а также количество страниц, по которым социальная сеть отказалась ограничивать доступ.

Второй приказ Роскомнадзора устанавливая порядок обращения пользователей к администрации социальной сети. Речь идет о специальной электронной форме на русском языке, которую каждая онлайн-площадка обязана будет разместить на главной странице, передает «Интерфакс».

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому онлайн-платформы обязаны самостоятельно выявлять запрещенный контент, а также оперативно реагировать и отрабатывать жалобы пользователей на непотребное поведение в Сети. Авторами документа выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

«Подключение онлайн-площадок к контролю за распространением деструктивного контента — это самое важное. Что, по сути, и произошло с принятием закона о саморегулировании интернет-платформ. Если ранее площадки модерировали контент, исходя из своих корпоративных правил, которые не всегда прозрачны, то теперь их обязанность выявления деструктивного контента закреплена на законодательном уровне. Это значит, что правила модерации станут более понятными и прозрачными для пользователей, а определяться вредоносность того или иного контента будет с учетом мнения государства», — прокомментировала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.