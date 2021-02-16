«Уважение личных границ»: зачем нужен закон о саморегулировании соцсетей

Социальные сети, предназначенные изначально для общения и получения информации, стали сегодня источником травли, фейков и другого деструктивного контента. Это объясняется тем, что в интернете практически отсутствует понятие личных границ. Если в обыденной жизни человек как-то еще пытается держать себя в рамках, общаясь с незнакомыми людьми, то в социальных сетях он зачастую дает себе волю: начинает, к примеру, эмоционально и оскорбительно высказываться, прибегая к хамству, грубости и ненормативной лексике.

«Некоторые люди не понимают, что грань между виртуальным миром и реальным давно стерлась. Поэтому в онлайн-пространстве многие относятся к своим поступкам легкомысленно, не отдавая себе отчета в том, насколько разрушительное влияние может оказать хамство», — прокомментировала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому онлайн-платформы обязаны самостоятельно выявлять запрещенный контент, а также оперативно реагировать и отрабатывать жалобы пользователей на непотребное поведение в Сети. Авторами документа выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

«Подключение онлайн-площадок к контролю за распространением деструктивного контента — это самое важное. Что, по сути, и произошло с принятием закона о саморегулировании интернет-платформ. Если ранее площадки модерировали контент, исходя из своих корпоративных правил, которые не всегда прозрачны, то теперь их обязанность выявления деструктивного контента закреплена на законодательном уровне. Это значит, что правила модерации станут более понятными и прозрачными для пользователей, а определяться вредоносность того или иного контента будет с учетом мнения государства», — отметила Екатерина Мизулина.

«Я думаю, новый закон дает гражданам дополнительные гарантии, поскольку соцсети впредь обязаны реагировать на их жалобы по поводу травли, фейков и прочего вредного контента. Раньше администрации социальных сетей реагировали на жалобы пользователей неохотно. Кроме того, у гражданина появляется дополнительная возможность обратиться в Роскомнадзор, если не получается уладить вопрос с администрацией соцсети. Таким образом, на мой взгляд, мы научим пользователей уважать личные границы других людей в виртуальном пространстве», — заключила эксперт.

Ранее австрийский министр по вопросам ЕС и Конституции Каролине Эдтштадлер заявила, что имеющейся в Европе правовой базы, к сожалению, недостаточно для «адекватной защиты верховенства закона, демократии и прав человека в онлайн-пространстве». Она считает, что Евросоюзу необходимо в сжатые сроки выработать некое единое решение для регулирования цифровых платформ.