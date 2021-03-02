США введут санкции против семи россиян в связи с делом Навального

США планируют ввести санкции против семи российских чиновников, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Также ограничения будут наложены на 14 организаций, которые, по мнению американской администрации, занимаются производством химического и биологического оружия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Новые санкции со стороны США будут сопоставимы с ограничениями, введенными Евросоюзом в отношении лиц, которых европейские власти считают причастными к отравлению Алексея Навального. Тогда в санкционные списки попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко, начальник управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ранее агентство Reuters проинформировало о намерении США ввести санкции против председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Блогер вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Навальному было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.



До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».