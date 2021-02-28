Оппозиция сделала предложение премьеру Армении
- 28 февраля 2021, 22:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил премьер-министру страны Николу Пашиняну «сделку» в обмен на его отказ от своего намерения уволить начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.
Марукян пообещал, что в ответ оппозиция готова подписать с премьером любой документ о том, что она не выдвинет и не поддержит какую-либо кандидатуру на пост главы правительства в случае отставки Пашиняна и назначения внеочередных парламентских выборов.
Реализация данного предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса, сообщил Марукян в своем видеообращении Facebook.
Он также отметил, что Пашинян не должен идти против армии.
По мнению Марукяна, собирая митинги своих сторонников, премьер «преднамеренно ведет страну к потрясениям».
Как отмечает «Интерфакс», ранее Пашинян уже предлагал парламентской оппозиции подписать документ, согласно которому, в случае его отставки она не выдвинет своего кандидата.
В субботу, 28 февраля, премьер-министр Армении объявил о проведении 1 марта митинга своих сторонников на площади Республики в Ереване. Это будет третий и последний из запланированных на завтра митингов в армянской столице.
В 15:00 начнется митинг партии «Армянский национальный конгресс», участники которого посетят поминальный молебен по погибшим в столкновениях 1 марта 2008 года.
В 16:00 оппозиция проведет очередной митинг и шествие с требованием отставки Пашиняна.
И, наконец, на 18:30 запланирован митинг и шествие сторонников премьера. Пашинян обещает «поговорить о попытке военного переворота и о непонятном решении президента», который не стал вчера подписывать указ об освобождении от должности начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.
Напомним, 25 февраля в Армении с новой силой возобновились массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Главный штаб выступил с требованием его отставки.
Пашинян в ответ потребовал от президента уволить Гаспаряна.
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