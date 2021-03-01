В Финляндии вновь введен режим ЧС из-за пандемии

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии власти страны вынуждены были ввести режим чрезвычайного положения.

Как сообщила премьер-министр Санна Марин, ЧС вводится на тех же основаниях, что и год назад.

Правительство внесло в парламент предложение закрыть рестораны в регионах, где наблюдаются ускоренные темпы распространения COVID-19. На рассмотрение этой инициативы уйдет несколько дней.

Марин также отметила, что при серьезном ухудшении ситуации будет рассматриваться такая мера, как введение комендантского часа.

На прошлой неделе стало известно, что с 8 по 28 марта в Финляндии объявляется локдаун, передает ТАСС.

За минувшие сутки число случаев COVID-19 в стране увеличилось на 392 и достигло 58 064. За весь период пандемии число летальных исходов, вызванных коронавирусом, составило 742.

Как отмечает агентство, граница Финляндии с РФ останется закрытой для туристов как минимум до 18 марта.

Напомним, 18 февраля в Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса. Штамм получил название Fin-796H.