В Финляндии вновь введен режим ЧС из-за пандемии
- 01 марта 2021, 16:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии власти страны вынуждены были ввести режим чрезвычайного положения.
Как сообщила премьер-министр Санна Марин, ЧС вводится на тех же основаниях, что и год назад.
Правительство внесло в парламент предложение закрыть рестораны в регионах, где наблюдаются ускоренные темпы распространения COVID-19. На рассмотрение этой инициативы уйдет несколько дней.
Марин также отметила, что при серьезном ухудшении ситуации будет рассматриваться такая мера, как введение комендантского часа.
На прошлой неделе стало известно, что с 8 по 28 марта в Финляндии объявляется локдаун, передает ТАСС.
За минувшие сутки число случаев COVID-19 в стране увеличилось на 392 и достигло 58 064. За весь период пандемии число летальных исходов, вызванных коронавирусом, составило 742.
Как отмечает агентство, граница Финляндии с РФ останется закрытой для туристов как минимум до 18 марта.
Напомним, 18 февраля в Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса. Штамм получил название Fin-796H.
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