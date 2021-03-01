Билл Гейтс дал прогноз относительно окончания пандемии коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в очередной раз предположил, когда закончится пандемия.

По его словам, мир не сможет вернуться к нормальному состоянию вплоть до 2022 года.

«Проблема состоит в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы пандемия закончилась на всей планете», — цитирует Гейтса CNN.

При этом он допустил, что США в силах вернуться к «почти нормальной жизни» уже осенью. Миллиардер считает, что к этому времени в стране уже откроются практически все школы, частично заработают рестораны и возобновятся спортивные мероприятия.

Однако Гейтс подчеркнул, что для окончательной победы над пандемией необходимо помочь всему миру с вакцинацией, поскольку на данный момент вакцину от COVID-19 получают только богатые страны.

Он также сообщил, что созданием дополнительных предприятий для наращивания производства вакцин занимается его фонд Gates Foundation.

Ранее Гейтс сделал свой прогноз относительно окончания пандемии коронавируса в сентябре прошлого года. Он тогда предположил, что, вероятнее всего, она закончится в 2022 году. По его мнению, чтобы этот прогноз оправдался, нужно подойти к проблеме в мировом масштабе и на протяжении 2021 года снизить уровень заболеваемости COVID-19.

Как сообщал ridus.ru, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге объявил, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года.

