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Билл Гейтс дал прогноз относительно окончания пандемии коронавируса

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© instagram.com

© instagram.com

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в очередной раз предположил, когда закончится пандемия.

По его словам, мир не сможет вернуться к нормальному состоянию вплоть до 2022 года.

«Проблема состоит в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы пандемия закончилась на всей планете», — цитирует Гейтса CNN.

При этом он допустил, что США в силах вернуться к «почти нормальной жизни» уже осенью. Миллиардер считает, что к этому времени в стране уже откроются практически все школы, частично заработают рестораны и возобновятся спортивные мероприятия.

Однако Гейтс подчеркнул, что для окончательной победы над пандемией необходимо помочь всему миру с вакцинацией, поскольку на данный момент вакцину от COVID-19 получают только богатые страны.

© pixabay.com

© pixabay.com

Он также сообщил, что созданием дополнительных предприятий для наращивания производства вакцин занимается его фонд Gates Foundation.

Ранее Гейтс сделал свой прогноз относительно окончания пандемии коронавируса в сентябре прошлого года. Он тогда предположил, что, вероятнее всего, она закончится в 2022 году. По его мнению, чтобы этот прогноз оправдался, нужно подойти к проблеме в мировом масштабе и на протяжении 2021 года снизить уровень заболеваемости COVID-19.

Как сообщал ridus.ru, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге объявил, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года.

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