В России создадут рой беспилотников

Беспилотный комплекс «Молния», который планируют создать в России, сможет путать противника и предупреждать пилота об опасности.

Предполагается, что в комплекс войдут несколько дронов, обладающие способностью летать роем и выполнять широкий спектр задач.

«Молния» будет использоваться Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ для прорыва ПВО противника или в качестве инструмента радиоэлектронной борьбы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Разработкой комплекса занимается компания «Кронштадт». Согласно проекту, беспилотники будут стаей запускаться с самолета-носителя или по отдельности. Они будут выполнять роль либо высокоточных управляемых боеприпасов, либо разведчиков-целеуказателей. Как отмечает агентство, в России уже есть беспилотники-камикадзе. В настоящее время они проходят испытания.

В «Молнию» войдут малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выполненные в форме крылатой ракеты — с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом.

В беседе с «360» коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что концепция роя беспилотников трендовая. По его словам, изначально она появилась в США. В задачу такого комплекса входит вскрытие системы ПВО противника. Рой беспилотников находится в авангарде атакующих сил авиации и выполняет роль подсвета комплексов.

Леонков позволил себе усомниться в эффективности «Молнии», поскольку дальность управления беспилотниками составляет всего семь километров, что несущественно в условиях сверхзвуковых скоростей, на которых летают истребители. Об эффективности можно было бы говорить, если бы вместо семи километров было 100 или 150, считает он.

Эксперта также смутила скорость беспилотника, составляющая 700-800 километров в час. По словам собеседника телеканала, чтобы летать в составе роя, аппарат должен быть сверхзвуковым.

Кроме того, он обратил внимание на то, что пилот истребителя будет отвлекаться на управление беспилотниками, что помешает ему выполнить основное боевое задание.

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