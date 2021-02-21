Летчик-испытатель раскрыл уникальные возможности беспилотника «Охотник»
- 21 февраля 2021, 22:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В частности, он способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57.
Об этом рассказал летчик-испытатель Евгений Фролов, который управляет «Охотником» с земли.
Ранее сообщалось, что «Охотник» создается в рамках концепции «верного ведомого» и должен действовать в связке с Су-57. Этот беспилотник способен применять всю номенклатуру вооружения истребителя пятого поколения. Однако окончательное решение о применении оружия «Охотником» будет принимать летчик самолета-лидера.
«Там говорить ничего не надо. Просто он (Су-57) сам определяет — кому какую цель назначить, и он („Охотник“), соответственно, ее атакует», — рассказал Фролов в сюжете программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
По его словам, место наземного оператора «Охотника» оборудовано ручками управления как в пилотируемом истребителе, клавиатурой и несколькими жидкокристаллическими многофункциональными экранами, выводящими различную информацию с бортовых систем и камер аппарата.
Фролов отметил, что в будущем этот аппарат будет полностью автоматизирован.
Разработали С-70 «Охотник» в ОКБ Сухого по аэродинамической схеме «летающее крыло». Длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, а взлетная масса — 20 тонн. «Охотник» может развивать максимальную скорость полета до 1000 километров в час. Кроме того, он выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
По данным источников «РИА Новости», в ходе летных испытаний первый образец «Охотника» уже применил оружие, выполнив полеты с функциональными имитаторами ракет класса «воздух — воздух», а также нанеся бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.
Его стоимость оценивается примерно в 1 млрд рублей. Эксперты предполагают, что как только будет запущено массовое производство, цену удастся снизить на 40−50% по сравнению с опытными образцами.
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