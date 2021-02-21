Летчик-испытатель раскрыл уникальные возможности беспилотника «Охотник»

Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» обладает уникальными возможностями.

В частности, он способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57.

Об этом рассказал летчик-испытатель Евгений Фролов, который управляет «Охотником» с земли.

Ранее сообщалось, что «Охотник» создается в рамках концепции «верного ведомого» и должен действовать в связке с Су-57. Этот беспилотник способен применять всю номенклатуру вооружения истребителя пятого поколения. Однако окончательное решение о применении оружия «Охотником» будет принимать летчик самолета-лидера.

«Там говорить ничего не надо. Просто он (Су-57) сам определяет — кому какую цель назначить, и он („Охотник“), соответственно, ее атакует», — рассказал Фролов в сюжете программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».









По его словам, место наземного оператора «Охотника» оборудовано ручками управления как в пилотируемом истребителе, клавиатурой и несколькими жидкокристаллическими многофункциональными экранами, выводящими различную информацию с бортовых систем и камер аппарата.

Фролов отметил, что в будущем этот аппарат будет полностью автоматизирован.

Разработали С-70 «Охотник» в ОКБ Сухого по аэродинамической схеме «летающее крыло». Длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, а взлетная масса — 20 тонн. «Охотник» может развивать максимальную скорость полета до 1000 километров в час. Кроме того, он выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

По данным источников «РИА Новости», в ходе летных испытаний первый образец «Охотника» уже применил оружие, выполнив полеты с функциональными имитаторами ракет класса «воздух — воздух», а также нанеся бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.

В августе 2019 года Минобороны опубликовало видео , запечатлевшее полет новейшего беспилотника «Охотник».

Его стоимость оценивается примерно в 1 млрд рублей. Эксперты предполагают, что как только будет запущено массовое производство, цену удастся снизить на 40−50% по сравнению с опытными образцами.



